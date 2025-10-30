Захисник Динамо Київ прокоментував кубкову перемогу над Шахтарем.
Андрій Ярмоленко, фото ФК Динамо Київ
30 жовтня 2025, 09:35
У рамках 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо напередодні обіграло донецький Шахтар на власному полі.
Динамо — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка України
У цьому матчі нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко відзначився забитим м’ячем, який відновив рівновагу на табло наприкінці матчу.
Цей гол став особисто для 36-річного виконавця восьмим у рамках Класичного.
За цим показником Ярмоленко зрівнявся з колишнім нападником Динамо Артемом Мілевським.
По сім м’ячів залишилось на рахунках ексфутболістів Динамо та Шахтаря Діого Рінкон та Алекс Тейшейра.
