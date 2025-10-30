Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував кубкову перемогу над Шахтарем.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо напередодні обіграло донецький Шахтар на власному полі.

Динамо — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка України

У цьому матчі нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко відзначився забитим м’ячем, який відновив рівновагу на табло наприкінці матчу.

Цей гол став особисто для 36-річного виконавця восьмим у рамках Класичного.

За цим показником Ярмоленко зрівнявся з колишнім нападником Динамо Артемом Мілевським.

По сім м’ячів залишилось на рахунках ексфутболістів Динамо та Шахтаря Діого Рінкон та Алекс Тейшейра.

Нагадаємо, що раніше Ярмоленко прокоментував виступ власної команди в цій грі.