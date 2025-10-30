Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував кубкову перемогу над Шахтарем.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо напередодні обіграло донецький Шахтар на власному полі.

Динамо — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка України

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що, в першу чергу, терпіння та віра один в одного. Тому що в першому тайму було нам дуже важко. Шахтар володів м'ячем, мав повну перевагу, я вважаю. І, звичайно, нам треба було терпіти.

Ми розуміли, що вони не зможуть в такому темпі діяти протягом усього матчу, і в нас буде свій момент, який треба буде реалізувати. Що і сталось. І потім уже, я вважаю, ми перехопили ініціативу, можна так сказати.

Пропущений м’яч розбудив команду. Так завжди буває. Звичайно, десь грали обережно, тому що розуміємо, що кубкова гра, шансу на помилку немає. Звичайно, десь грали дуже обережно, але потім, коли пропустили, зрозуміли, що вже нема чого втрачати й треба йти вперед.

Потенційно останній матч Кубка в кар’єрі? Я про це не думаю. Як буде, так і буде. Я намагаюсь працювати, викладатись на тренуваннях. Найголовніше — бути чесним сам перед собою. Якби навіть ми вилетіли, то я сам перед собою чесний, я можу в дзеркало дивитись спокійно.

Думаю, усі розуміють, наскільки нападник є залежним гравцем. Коли команда лише обороняється, переміщається, то потім навіть коли ти отримуєш цей м'яч, у тебе просто елементарно немає сил, щоб вибігти в контратаку.

Трошки змінились тактично в другому таймі, перемістили гру на половину поля Шахтаря. Потрібно було чекати свій момент. У нападника така доля, що ти можеш стояти 70 або 90 хвилин без м'яча, але в потрібний момент треба опинитись там та поставити крапку.

Загалом, це не нова позиція для мене. Я і починав нападником, і грав і в збірній кілька разів нападником. І коли був в Англії, Моєс також використовував мене як нападника. Тож для мене це не нова позиція. А з досвідом ти розумієш, як потрібно діяти на будь-якій атакуючій позиції.

Перед голом я показав, що ще п’ять хвилин — і змінюйте мене. Тому що я розумів, що вже все, "наївся", оскільки давно не грав, зіграв із Кривбасом, і через два дні на третій мені було важко. Я чесно підняв руку, сказав, що п’ять хвилин ще можу віддати.

Я розумів, що на заміні сидять свіжі хлопці, "голодні", які вийдуть та зіграють не гірше за мене. Я не хочу заважати команді, я не ворог їй", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що серія без перемог над Шахтарем для Динамо тривала десять матчів.