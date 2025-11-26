Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 листопада 2025 року.

Завершилася 1371 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 107 бойових зіткнень.

Від артилерійських обстрілів з території рф страждають прикордонні населені пункти, зокрема Шалигіне, Гірки, Дорошівка, Будівельне, Бобилівка, Бунякине, Українське, Василівка Сумської області; Галаганівка, Хрінівка, Клюси Чернігівської області.

Дві атаки ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 95 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку триває одне бойове зіткнення поблизу населеного пункту Петропавлівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман. Сили оборони стійко тримають оборону, три атаки вже відбито, одне бойове зіткнення ще триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих спроб прорватися в районах Серебрянки та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 12 разів намагався просунутися у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка, Філія. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник десять разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Привільне, Красногірське. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили десять атак ворога у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого. Ще чотири боєзіткнення тривають досі. Авіаційного удару зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку ворожих підрозділів поблизу Приморського. Авіація противника завдала авіаудару в районі Оріхова.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися в районі Антонівського мосту, успіху не мали.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.