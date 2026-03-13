Ліга конференцій

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Лехом.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха (3:1).

"Як я вже сказав вчора, у Познані на нас чекає складний матч, і ми маємо виявити велику повагу до чемпіона Польщі. З самого початку зустрічі у нас були гарні моменти пресингу та більше володіння м’ячем, які ми мали перетворити на гольові моменти. У другому таймі ми мали свої труднощі, але навіть найкращій команді у світі неможливо грати на найвищому рівні протягом всього матчу в такій атмосфері.

Я хотів би привітати свою команду з перемогою, але ми не можемо забувати, що на нас ще чекає матч-відповідь проти хорошої команди, чемпіона Польщі, у якої хороший тренер.

100 відсотків, Лех може відігратися у другому матчі. Ми повинні з повагою ставитися до суперника та правильно діяти на полі, тому що ми дуже молода команда. Мені навіть не потрібен приклад Фіорентини, щоб розуміти, що вони здатні повернутися в боротьбу. Коли Барселона зробила камбек з 0:4 проти ПСЖ, я був там – на полі. Тож у мене є такий досвід ще з часів, коли я був гравцем.

З огляду на структуру клубу, клубну культуру та підтримку вболівальників ми повинні проявляти повагу до Леха. Такі камбеки у футболі трапляються. Якщо ми не будемо ставитися до суперника з повагою і подумаємо, що для нас уже все вирішено, то це буде неправильно.

Для нас рахунок має бути 0:0, і ми повинні з повагою ставитися до чемпіонів, бо вони здатні це зробити. Крім того, у другому матчі вони знову фактично гратимуть удома, адже матч відбудеться в Польщі", — наводить слова Турана прес-служба польського клубу.

