Ліга конференцій

Головний тренер Орлів назвав виступ команди абсолютно нормальним, незважаючи на нульову нічию в першому матчі плей-оф Ліги конференцій.

Лондонський Крістал Пелас не зміг здолати кіпрський АЕК Ларнака у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій. Гра на Селхерст Парк завершилася безгольовою нічиєю 0:0.

Незважаючи на розчарування вболівальників, які освистали команду після фінального свистка, головний тренер Орлів Олівер Гласнер відмовився критикувати своїх підопічних і зберігає оптимізм перед матчем-відповіддю.

Австрійський фахівець вважає, що команда показала гідну гру проти добре організованого та досвідченого суперника.

"Я думаю, що виступ був абсолютно нормальним. Можливо, це був не найкращий наш виступ, але він був нормальним. Ми були дуже добре організовані, не давали їм простору для переходів, яких вони чекали. Ми знали, що створювати гольові моменти буде нелегко", — зазначив Гласнер у коментарі для TNT Sports.

Тренер Пелас віддав належне голкіперу кіпріотів, який здійснив два чудових сейви в першому таймі, а також відзначив складні погодні умови (сильний вітер) у другій половині зустрічі.

Варто зазначити, що АЕК Ларнака, який наразі йде третім у чемпіонаті Кіпру, демонструє феноменальну гру в обороні на європейській арені: це вже їхній шостий "сухий" матч у семи іграх Ліги конференцій цього сезону. Причому два з них відбулися саме на стадіоні Крістал Пелас (команди вже зустрічалися на етапі ліги, де АЕК сенсаційно переміг 1:0).

Після фінального свистка на стадіоні пролунав невдоволений гул. Однак Гласнер не впевнений, що він був адресований саме його гравцям. Тренер припустив, що фанатам могла не сподобатися робота арбітра, який судив матч не в британському стилі.

"Я нічого не чув, але, можливо, вони освистали суддю. У Прем'єр-лізі ми звикли до меншої кількості фолів, а сьогодні майже кожен контакт фіксувався як порушення правил. Тому, можливо, глядачам не сподобалася гра судді", — пояснив Олівер.

Він також додав, що реакція могла бути частково пов'язана з результатом або з поверненням на поле Жана-Філіпа Матети. Французький нападник з'явився вперше після скандально зірваного січневого трансферу до італійського Мілана (перехід скасували через те, що гравець не пройшов медогляд через проблеми з коліном).

Матета вийшов на заміну наприкінці другого тайму і отримав від трибун неоднозначний, але здебільшого теплий прийом. Попереду на лондонців чекає непростий виїзд на Кіпр наступного тижня. Тренер вірить, що команда зробить правильні висновки і знайде слабкі місця в обороні АЕКа.

"Коли граєш у єврокубках, це ніколи не буває легко. У цьому раунді загалом перемогла лише одна англійська команда. Ми повинні поважати всіх суперників", — підкреслив наставник.

Доля путівки до чвертьфіналу залишається відкритою. Орлам доведеться продемонструвати більшу точність в атаці, щоб зберегти свою європейську мрію. Матч-відповідь відбудеться 19 березня, стартовий свисток о 19:45.