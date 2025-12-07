Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 6 грудня 2025 року.

Ковалівський Колос зіграв унічию проти донецького Шахтаря у домашньому матчі 15-го туру УПЛ сезону-2025/26, який відбувся на стадіоні Колос в Ковалівці.

Завданням команди Руслана Костишина в цій грі було стримати атаку суперників. Але вона пішла далі й ледь не забила на початку першого тайму — урятували "гірників" Різник та поперечина.

Однак свої моменти в цій грі Шахтар усе ж таки знаходив, але реалізація — то вже інша справа. Цього разу колектив Арди Турана з цим не впорався.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Шахтар у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Шахтар 0:0

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко (Челядін, 90) — Кане (Алефіренко, 76), Климчук (Оєвусі, 66), Салабай.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько (Педріньйо да Сілва, 46), Криськів, Марлон Гомес (Ізакі, 81) — Егіналду (Мейрелліш, 81), Еліас, Невертон.

Попередження: Салабай — Криськів