Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Колоса (0:0).

"Власне, ми створили достатньо моментів, аби виграти. Мали чотири чи п’ять гольових нагод, майже не дали супернику можливостей біля наших воріт, можна згадати лише один епізод. Ми контролювали гру, потрібно було бути більш готовими до ситуацій один в один. За таких умов грати дуже складно: погода, поле – усе разом. Звісно, це не може бути приводом для виправдань, але я дуже задоволений концентрацією та зосередженістю, яку показали футболісти.

На мою думку, головна проблема випливає з минулого матчу, але я задоволений нашою позицією і тим, як ми додали. Водночас ця гра вимагала креативності, кращих індивідуальних дій один в один і більшої результативності. Нам потрібно було впевненіше домінувати в дуелях, і, незалежно від тактики, яку я даю, важливо, щоб ми цього навчилися. У підсумку це втрачені очки, адже ми ніколи не приймаємо нічию.

Залишилося три матчі, і ми намагатимемося показати максимум і піти на перерву на найкращих позиціях. Сподіваємося завершити Лігу конференцій та чемпіонат у хорошому становищі, і ми дуже близькі до того, чого прагнемо. У нас були чудові шість місяців. Ми стартували 20 червня, та з таким щільним графіком і переїздами доводиться нелегко. Зараз я беру відповідальність на себе, але ми не опустимо руки. Я дуже задоволений дисципліною, яку ми сьогодні продемонстрували.

Повернення після травм Дмитра Різника та Педріньйо? Я дуже задоволений, що обоє повернулися. Вони дуже важливі й цінні для нас. І так само, як і всім іншим моїм футболістам, я їм бажаю ніколи не травмуватися. Різник – воротар національної збірної, наш перший номер. Він має велике значення для команди. Педріньйо – наша десятка. З ними ми, безумовно, є сильнішими. Водночас Фесюн дуже добре грав, коли Різник був відсутній. Я дуже задоволений його виступом. І ті, хто виходив замість Педріньйо, теж добре виявили себе. Усі мої гравці мають для мене однакову цінність та важливість.

Авжеж, ми трохи втомлені психологічно, та, звісно, не приймаємо жодних виправдань і продовжуємо віддавати максимум. У цей період будемо йти гра за грою. Спочатку вирушимо на Мальту, де на нас чекає дуже важливий поєдинок. Якщо переможемо, матимемо величезну перевагу, щоб потрапити до вісімки найкращих. Потім зіграємо вдома з Епіцентром. Наша мета – залишатися на вершині таблиці.

Як я вже казав, останні шість місяців були для нас дуже вдалими, щасливими та продуктивними. Кожен із нас став кращим, і я також – як тренер. Ми дуже задоволені і сповнені надії на майбутнє як фізично, так і психологічно. Так, трохи втомлені, але ми перебуваємо у вигідному становищі в обох турнірах і маємо залишатися вірними своїй роботі та показувати максимум і в цей період", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

