Україна

ЛНЗ і тут забрав першість.

Черкаський ЛНЗ завершив першу частину поточного сезону української Прем’єр-ліги на першій сходинці турнірної таблиці та відповідно став "зимовим чемпіоном".

А тим часом півзахисник "бузкових" Геннадій Пасіч у особистому заліку за кількістю зіграних хвилин серед футболістів "елітного" дивізіону впевнено отримує лідерство.

32-річний виконавець провів на полі 1630 хвилини, тоді як найближчий переслідувач та його одноклубник за сумісництвом, захисник Денис Кузик, зіграв 1583 хвилини.

У п’ятірці найкращих за цим показником розташувались також захисники та криворізького Кривбасу Бакарі Конате та Ян Юрчец (по 1560 хвилин), а також воротар ковалівського Колоса Іван Пахолюк (1547 хвилин).