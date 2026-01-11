Україна

Одеський колектив проводить кадрову чистку.

Одеський Чорноморець цієї зими обіцяє бути активним на трансферному ринку й почав 2026 календарний рік з оголошення про відхід чотирьох футболістів.

Ідеться про захисників Олександра Османа та Євгена Хачеріді, а також нападників Ростислава Русина та Луїфера Ернандеса.

30-річний Осман долучився до клубу минулого літа в якості вільного агента після виступів за київську Оболонь та провів 14 матчів, відзначившись гольовою передачею.

38-річний Хачеріді також улітку минулого року перейшов у якості вільного агента на тлі виступів за Авангард із Лозової, відігравши 11 зустрічей.

На рахунку 30-річного Русина, якого також підписали вільним агентом минулого літа на тлі виступів за харківський Металіст 1925, три появи на полі тривалістю 91 хвилину загалом.

А 24-річний Луїфер Ернандес повернеться до житомирського Полісся, якому належить його контракт у рамках угоди з венесуельською Кукутою, із чотирма голами та двома асистами за 14 ігор упродовж останніх чотирьох місяців.