Півзахисник залишив команду за обопільною згодою після 34 матчів у складі клубу.
Третьяков, Колос
13 січня 2026, 07:44
Колос офіційно повідомив про відхід півзахисника Максима Третьякова. Про це йдеться в заяві клубу, опублікованій у соціальних мережах.
Зазначається, що сторони дійшли спільного рішення припинити співпрацю. Третьяков приєднався до Колоса влітку 2024 року та протягом виступів за команду використовувався на кількох позиціях — лівого вінгера, захисника та нападника.
За час перебування в клубі футболіст зіграв 34 матчі в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.
У поточному сезоні Третьяков провів 11 поєдинків, не записавши на свій рахунок гольових дій.
Раніше Олег Ільїн покинув Колос.