Півзахисник залишив команду за обопільною згодою після 34 матчів у складі клубу.

Колос офіційно повідомив про відхід півзахисника Максима Третьякова. Про це йдеться в заяві клубу, опублікованій у соціальних мережах.

Зазначається, що сторони дійшли спільного рішення припинити співпрацю. Третьяков приєднався до Колоса влітку 2024 року та протягом виступів за команду використовувався на кількох позиціях — лівого вінгера, захисника та нападника.

За час перебування в клубі футболіст зіграв 34 матчі в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами та чотирма результативними передачами.

У поточному сезоні Третьяков провів 11 поєдинків, не записавши на свій рахунок гольових дій.

Раніше Олег Ільїн покинув Колос.