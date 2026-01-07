Україна

У півзахисника завершився термін дії контракту з ковалівцями.

Колос офіційно оголосив про припинення співпраці з півзахисником Олегом Ільїним.

Термін дії контракту 28-річного футболіста завершився, і сторони вирішили не продовжувати угоду.

Олег Ільїн приєднався до Колоса у 2018 році, перейшовши з Дніпра. У минулому сезоні він виступав на правах оренди за Оболонь.

Загалом за час виступів у складі першої команди Колоса Ільїн провів 169 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 15 забитими м’ячами та 17 результативними передачами. Клуб подякував футболісту за роки співпраці та внесок у розвиток команди.