Україна

Команда Віктора Скрипника працюватиме в Белеку у складі 25 футболістів.

Луганська Зоря оприлюднила список гравців, які вирушили на зимові тренувальні збори до Туреччини. Відповідну інформацію опублікувала пресслужба клубу.

Головний тренер команди Віктор Скрипник залучив до підготовки 25 футболістів. При цьому повідомляється, що легіонери приєднаються до колективу безпосередньо вже в Белеку.

Склад Зорі на зборах:

Воротарі: Олександр Сапутін, Микита Турбаєвський, Валерій Косовський, Владислав Чудаса.

Захисники: Ігор Пердута, Жуніор Рейс, Андерсон Джордан, Роман Вантух, Андрія Янич, Крістофер Нваезе, Габріель Ескінья, Юрій Борис.

Півзахисники: Деян Попара, Неманья Андушич, Кирило Дришлюк, Артем Слесар, Роман Саленко, Яков Башич, Петар Мичин, Навін Малиш, Богдан Кушніренко.

Нападники: Філіп Будківський, Ігор Горбач, Верлей Баррера, Станіслав Ярошенко.

Очікується, що перший контрольний матч на зборах Зоря проведе 17 січня, однак імена суперників будуть оголошені пізніше.

Першу частину сезону 2025/26 луганський клуб завершив на восьмому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.