Капітан луганської команди підписав нову угоду терміном на два роки.

Зоря офіційно оголосила про продовження контракту з капітаном команди та нападником Пилипом Будківським.

Нова угода з досвідченим 33-річним форвардом розрахована на два роки.

Загалом Пилип Будківський провів у складі Зорі 147 матчів у всіх турнірах, у яких забив 43 м’ячі та віддав 11 результативних передач.

У поточному сезоні капітан "чорно-білих" демонструє високу результативність і входить до числа найкращих бомбардирів чемпіонату, маючи у своєму активі 7 голів у 15 поєдинках.