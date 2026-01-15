Заплановано, щонайменше, вісім товариських матчів.
фото ФК Колос Ковалівка
15 січня 2026, 17:35
Ковалівський Колос під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.
Там команда Руслана Костишина запланувала провести, як мінімум, вісім товариських поєдинків.
21.01. Колос — Вісла (Польща). 10:00
24.01. Колос — Градець-Кралове (Чехія). 10:00
30.01. Колос — Пріштіна (Косово). 16:00
31.01. Колос — Локомотив (Болгарія). 10:00
07.02. Колос — ЛНЗ (Україна). 10:00
07.02. Колос — ЛНЗ (Україна). 16:00
11.02. Колос — Корвінул (Румунія). 10:00
11.02. Колос — Мурас Юнайтед (Киргистан). 16:00
Початок зборів у "колосків" відбувся 14 січня.