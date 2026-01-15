Команда Патріка ван Леувена розминається на потужних суперниках.
фото ФК Кривбас
15 січня 2026, 17:56
Сьогодні, 15 січня, криворізький Кривбас проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до другої частини сезону в УПЛ.
Суперником для команди Патріка ван Леувена буде данський Мідтьюлланн. Матч розпочнеться о 19:00.
За підсумками першої частини сезону Кривбас розташувався на п'ятому місці в УПЛ, а Мідтьюлланн посідає друге місце у чемпіонаті Данії.
Також команда Патріка ван Леувена зіграє проти ще одного суперника з Данії незабаром — Орхуса, 19 січня, о 17:00.
Орхус іде першим у таблиці, випереджаючи Мідтьюлланн на чотири очки.
Обидві гри будуть в прямому етері на УПЛ ТБ.