До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 21 січня, розпочавшись о 10:30.
фото ФК Зоря Луганськ
21 січня 2026, 10:13
Сьогодні, 18 січня, луганська Зоря проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Віктора Скрипника буде польська Медзь із Легниці. Матч розпочнеться о 10:30.
Онлайн трансляція матчу Зоря — Медзь:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Зоря посіла восьму сходинку.