Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 20 січня 2026 року.
21 січня 2026, 18:22
Київське Динамо провело свій перший товариський матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Ігоря Костюка була польська Корона з Кєльце, матч із якою закінчився нулями на табло.
Наступний спаринг Динамо запланований на 25 січня, коли "біло-сині" мають зіграти з косоварським клубом Малішева.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Корона:
Динамо Київ – Корона 0:0
Динамо Київ (перший тайм): Ігнатенко, Коробов, Д. Попов, Захарченко, Вівчаренко, Михайленко, Яцик (Осипенко, 33), Волошин, Піхальонок, Редушко (Діалло, 33), Герич.
Динамо Київ (другий тайм): Суркіс, Караваєв, Біловар, Тіаре, Михавко, Бражко, Шапаренко, Осипенко (Рубчинський, 64; Осипенко, 76), Кабаєв, Діалло (Огундана, 64), Герич (Герреро, 64).
Корона (стартовий склад): Мамла, В. Попов, Будніцкі, Рубежич, Пенчик, Чижек, Плата, Мінучиц, Цебула, Ніколов, Бланік.
Попереджений: Герич.