Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 20 січня 2026 року.

Київське Динамо провело свій перший товариський матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Ігоря Костюка була польська Корона з Кєльце, матч із якою закінчився нулями на табло.

Наступний спаринг Динамо запланований на 25 січня, коли "біло-сині" мають зіграти з косоварським клубом Малішева.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Корона:

Динамо Київ – Корона 0:0

Динамо Київ (перший тайм): Ігнатенко, Коробов, Д. Попов, Захарченко, Вівчаренко, Михайленко, Яцик (Осипенко, 33), Волошин, Піхальонок, Редушко (Діалло, 33), Герич.

Динамо Київ (другий тайм): Суркіс, Караваєв, Біловар, Тіаре, Михавко, Бражко, Шапаренко, Осипенко (Рубчинський, 64; Осипенко, 76), Кабаєв, Діалло (Огундана, 64), Герич (Герреро, 64).

Корона (стартовий склад): Мамла, В. Попов, Будніцкі, Рубежич, Пенчик, Чижек, Плата, Мінучиц, Цебула, Ніколов, Бланік.

Попереджений: Герич.