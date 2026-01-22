Іспанія

Збираємо "збірну" в самому серці Каталонії.

Каталонська Жирона наприкінці минулого року виявляла інтерес до українського нападника Олександра Пищура-молодшого, сина відомого колишнього нападника, який виступав, зокрема, за Волинь, Оболонь та луганську Зорю.

20-річний юнак тим часом грає в Угорщини за клуб Дьор, до якого долучився влітку минулого року за 150 тис. євро на користь Дірмоута та в поточному сезоні відзначився чотирма голами та одним асистом за 20 матчів.

Зрештою, відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що угоду поміж клубами закрито на суму близько 1 млн євро й найближчим часом гравець прибуде на підписання контракту.