Україна

Черговий представник Балкан у нашому чемпіонаті.

Ковалівський Колос оголосив про підписання контракту з косоварським нападником Ардітом Тахірі.

23-річний виконавець до цього виступав за клуб Ллапі в себе на батьківщині, а останні пів року проводив у оренді у фінському ГІКу, відзначившись вісьмома появами на полі на 115 хвилин загальної тривалості, без результативних дій.

Угоду розраховано до кінця 2028 року.

Transfermarkt повідомляє про орієнтовну вартість трансферу в 100 тис. євро.

У цьому сезоні на рахунку Тахірі був також і один матч за Лапі наприкінці серпня.