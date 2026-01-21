Черговий представник Балкан у нашому чемпіонаті.
Ардіт Тахірі, фото ФК Колос
21 січня 2026, 13:30
Ковалівський Колос оголосив про підписання контракту з косоварським нападником Ардітом Тахірі.
23-річний виконавець до цього виступав за клуб Ллапі в себе на батьківщині, а останні пів року проводив у оренді у фінському ГІКу, відзначившись вісьмома появами на полі на 115 хвилин загальної тривалості, без результативних дій.
Угоду розраховано до кінця 2028 року.
Transfermarkt повідомляє про орієнтовну вартість трансферу в 100 тис. євро.
У цьому сезоні на рахунку Тахірі був також і один матч за Лапі наприкінці серпня.