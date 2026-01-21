Україна

Богдан Редушко поділився враженнями від гри проти Корони.

Півзахисник київського Динамо Богдан Редушко прокоментував нічийний результат у першому контрольному матчі на зборах проти польської Корони (0:0).

"Звісно, грати матчі приємніше, ніж бігати. Цю гру ми провели на фоні навантаження, якраз мали змогу відчути, як думаємо, побачити, як перелаштовуємося та яким є наш фізичний стан.

Це лише початок збору, п’ятий день, тому відповідно ми перебуваємо на початковій стадії. Попереду ще є кілька контрольних матчів, тому готуємося далі. З кожною грою та кожним тренуванням набиратимемо форму.

Яскравий момент після чудової атаки, коли мав забивати, перекинувши воротаря? Завдавав удару, але не вийшло – воротар потягнув. Хотів забити. Щодо гри, у нас була тактика, згідно з якою усі мали йти уперед та усі – повертатися назад. Також мали зіграти дисципліновано, але з акцентом більше не на результат, а на командну гру.

У першій команді важчі навантаження, більше бігової роботи, вища інтенсивність вправ. Протягом перших днів ще було важко, але з часом, думаю, призвичаюся, й усе буде добре", — наводить слова Редушка прес-служба клубу.

Свій наступний спаринг Динамо проведе 25 січня, коли "біло-сині" зіграють з косоварським Малішева.