Ліга чемпіонів

Капітан Ліверпуля оцінив тріумф на Велодромі.

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк прокоментував перемогу над Марселем (3:0) в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів.

"Гарний матч, заслужена перемога, але зараз уже думаємо про наступну гру. З таким щільним графіком важливо уникнути стикових матчів.

Наступного тижня все залежатиме лише від нас. Треба потрапити до топ-8. Зараз ми у комфортній позиції, але все вирішиться наступного тижня”, — сказав ван Дейк.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Ліверпуль у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.