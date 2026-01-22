Італія

Запити італійців суттєво вищі.

Уругвайський фланговий захисник Матіас Олівера в цьому сезоні не може похизуватись належним ступенем довіри з боку головного тренера Наполі Антоніо Конте.

28-річний виконавець наразі має лише 901 хвилину в 18 матчах поточного сезону на власному рахунку.

А тим часом активно просувається ідея зміни клубу для нього вже цієї зими.

І навіть уже встигла надійти пропозиція від англійського Ноттінгем Форест у розмірі 15 млн євро.

Однак Олівера лише наприкінці минулого сезону продовжив контракт, тож Наполі почуває себе господарем ситуації й просить 22-23 млн євро за перехід свого футболіста.

Наразі позиції сторін далекі від погодження переходу.