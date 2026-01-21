Україна

Життя закарпатського футболіста обірвалося дуже рано.

На 35-му році життя помер закарпатський футболіст і тренер Юрій Чонка. Про це повідомляє Закарпатська асоціація футболу та пресслужба ФК Севлюш.

"Ми зазнали важкої та болісної втрати — пішов із життя наш футболіст Юрій Чонка. Він назавжди залишиться в пам’яті як талановитий гравець і справжній боєць на полі", — сказано на Facebook-сторінці ФК Севлюш.

У різні роки Юрій Чонка виступав за Металіст, Берегвідейк, Ужгород та Севлюш. Також він працював тренером юнацької команди виноградівського Севлюша.

У 2011 році Чонка підписав п’ятирічний контракт з Металістом і провів один матч за основний склад — у Кубку України проти Берегвідейка. У сезоні-2020/21 він допоміг Ужгороду посісти друге місце в групі А Другої ліги, відзначившись п’ятьма голами та шістьма асистами.