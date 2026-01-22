Ліга чемпіонів

Капітан Баварії розповів про складнощі в першому таймі та покращення гри після перерви.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр поділився думками про домашню перемогу над бельгійським Юніоном у межах сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 завдяки дублю Гаррі Кейна.

Слова голкіпера наводить акаунт Bayern & Germany у соцмережах:

"До перерви гра складалася непросто. Ми погано розпоряджалися м'ячем, грали повільно та недбало віддавали передачі. У другій половині картина змінилася на краще. Ми заслужено перемогли. Задоволені цим результатом".

Після цієї перемоги мюнхенський гранд має у своєму активі 18 очок і посідає другу сходинку в турнірній таблиці.