Італія

Туринський клуб розглядає можливість підписання івуарійського півзахисника Аль-Ахлі в літнє трансферне вікно.

Півзахисник саудівського Аль-Ахлі Франк Кесс'є має шанси знову грати в Італії. Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, у послугах івуарійця зацікавлений Ювентус. Наразі туринці працюють над потенційним переходом.

"Стара синьйора" планує здійснити трансфер хавбека під час літнього вікна. Кесс'є перебрався до Саудівської Аравії з Барселони у 2023 році за 12 мільйонів євро, а його чинний контракт розрахований до кінця червня 2026 року.

У поточному сезоні півзахисник відіграв 21 матч за саудівський клуб, забив сім голів та зробив два асисти. Нагадаємо, що Кесс'є добре знайомий із чемпіонатом Італії, де раніше виступав за Аталанту, Чезену та Мілан.

