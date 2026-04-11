Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 11 квітня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Рівному Верес зіграє домашній матч проти Оболоні.

ВЕРЕС — ОБОЛОНЬ

СУБОТА, 11 КВІТНЯ, 18:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Обидві команди перебувають поруч у турнірній таблиці, а різниця між ними мінімальна, що додає зустрічі особливого значення.

Колектив Олега Шандрука підходить до гри з серією без перемог, яка налічує вже п’ять матчів. Втім, у минулому турі рівняни змогли здивувати, відібравши очки у Полісся. Попри значну перевагу суперника за статистикою, Верес вистояв завдяки організованій грі в обороні та надійним діям голкіпера. Цей результат може додати команді впевненості перед важливим домашнім матчем.

Оболонь також переживає непростий період — кияни не перемагають уже чотири поєдинки поспіль. Водночас цікаво, що більшість своїх очок у нинішньому сезоні команда здобула саме на виїзді, що робить її небезпечним суперником навіть у гостьових матчах.

Історія особистих зустрічей останніх років говорить на користь столичного клубу. Верес лише раз перемагав Оболонь у семи попередніх матчах, тоді як кияни регулярно набирали очки у цих протистояннях.

Очікувати результативного футболу навряд чи варто. Обидві команди мають серйозні проблеми з атакою: за 22 тури Верес забив лише 17 м’ячів, а Оболонь — 20. До того ж більшість їхніх очних зустрічей останнім часом проходять у стриманому темпі та з мінімальною кількістю голів.

Цей матч може стати перевіркою характеру для обох колективів. Верес прагне скористатися фактором домашнього поля і перервати невдалу серію, тоді як Оболонь спробує вкотре підтвердити, що вміє брати очки на виїзді.

