Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 квітня 2026 року.

Верес на своєму полі здолав Оболонь у матчі 23-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок у Рівному завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.

У першому таймі Оболонь частіше контролювала м’яч, однак реальніше до взяття воріт були близькі саме рівняни, які не реалізували кілька перспективних моментів. Після перерви гра залишалася доволі рівною, без значної переваги будь-якої зі сторін.

У середині другого тайму Денис Ндукве скористався своїм шансом і вивів Верес уперед. Наприкінці зустрічі підсумкову крапку поставив Ігор Харатін, який упевнено реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Оболонь у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — Оболонь 2:0

Голи: Ндукве, 73, Харатін, 85 (пен.)

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко (Чечер, 90), Сміян — Харатін, Кльоц (Ян, 84) — Гонсалвеш (Баїя, 84), Бойко (Нійо, 90+3), Шарай — Ндукве (Стень, 84).

Оболонь: Федорівський — Полегенько (Бичек, 86), Приймак, Семенов, Прокопенко — Мединський, Волохатий, Мороз (Чех, 77), Третьяков (Нестеренко, 77) — Теслюк (Лях, 61), Устименко (Слободян, 61).

Попередження: Вовченко