Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Буковиною.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти Буковини (3:0).

"Важка гра, важке поле. Комбінаційного футболу було мало, але я вважаю, що ми добре вибігали в контратаки. Намагалися грати у футбол, іноді це виходило, іноді – ні. Ви самі бачите, у них хороша команда, яка за кілька турів до фінішу вийшла до Прем’єр-ліги, з чим її вітаємо. Тож чекали, що буде важка гра, і добре, що вдалося перемогти.

Ключовим епізод, коли Дахновський вибігав віч-на-віч і я витягнув? Так, напевно, можна й так оцінювати. Фактор першого гола ніхто не відміняє. Ще, як я сказав, на такому полі важко було б відігратися. Вони би сіли у п'ять захисників у низький блок, і не знаю, чи вдалося б нам забити. Вважаю, що ми провели дійсно хорошу гру й закономірно перемогли.

Звісно, за тієї ситуації, в якій ми опинились, у першу чергу думаємо про Кубок. Також намагатимемося виправляти ту ситуацію, яка в нас сталася у Прем’єр-лізі. Але вважаю, що сьогоднішня перемога дасть більше наснаги й мотивації працювати далі. І незважаючи на те, що нас зараз багато критикують, прагнутимемо грати в красивий якісний футбол", — наводить слова Нещерета Football Hub.

