Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.
22 квітня 2026, 08:30
Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.
Буковина — Динамо Київ 0:3
Після завершення гри нападник "біло-синіх" Богдан Редушко прокоментував виступ власної команди.
"Приємно перемагати, особливо в такій неймовірній атмосфері. Особисто для мене це вперше — грати за такої підтримки, тому отримав велике задоволення. Особливо про це не думав — більше концентрувався на своїй грі та на командних діях.
Готувались, як до звичайного суперника, аналізували гру Буковини, знали про довгу безпрограшну серію. Але, як бачите, змогли її перервати й рухаємось далі.
У нас є така установка від тренерського штабу — активно використовувати фланги. Це дало результат: кілька разів швидко вибігли в контратаки — і рахунок 3:0. Відпрацьовуємо різні варіанти атак на тренуваннях. Сьогодні кілька з них спрацювали.
Авжеж будемо дивитись другий півфінал. Побачимо, проти кого доведеться грати у фіналі.
Сьогодні в потязі ще аналізуватимемо цю гру, а вже з наступного дня спробуємо про неї забути й почнемо готуватись до матчу чемпіонату", — заявив український виконавець.
У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.