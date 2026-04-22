Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.

Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Богдан Редушко прокоментував виступ власної команди.

"Приємно перемагати, особливо в такій неймовірній атмосфері. Особисто для мене це вперше — грати за такої підтримки, тому отримав велике задоволення. Особливо про це не думав — більше концентрувався на своїй грі та на командних діях.

Готувались, як до звичайного суперника, аналізували гру Буковини, знали про довгу безпрограшну серію. Але, як бачите, змогли її перервати й рухаємось далі.

У нас є така установка від тренерського штабу — активно використовувати фланги. Це дало результат: кілька разів швидко вибігли в контратаки — і рахунок 3:0. Відпрацьовуємо різні варіанти атак на тренуваннях. Сьогодні кілька з них спрацювали.

Авжеж будемо дивитись другий півфінал. Побачимо, проти кого доведеться грати у фіналі.

Сьогодні в потязі ще аналізуватимемо цю гру, а вже з наступного дня спробуємо про неї забути й почнемо готуватись до матчу чемпіонату", — заявив український виконавець.

У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.