ЧМ-2022. Отбор

Талгат Байсуфинов поделился своими впечатлениями от матча с Украиной.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал ничейный результат в поединке четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины (2:2).

"Начало было для нас неудачным, хотя я и говорил игрокам перед матчем о том, что смена главного тренера у сборной Украины будет для нас очень большой проблемой. Успеет ли он поставить игру своей команде или нет, мы знать не можем. Поэтому на первый план будет выходить индивидуальное мастерство наших соперников. Так и произошло.

В связи с этим гол на второй минуте нас смутил. Переживал и Стас Покатилов, и мы вынуждены были очень долго приходить в себя. Но где-то на 30-й минуте лидеры соперника просели, и мы начали выполнять игровой план. То есть при быстрой контратаке принять правильное решение, оценить ситуацию и продвинуться вперед. Нет — мяч под контроль и готовить плановое наступление. Уже в перерыве мы эти моменты подкорректировали, и во втором тайме я не скажу, что абсолютно все перевернули, но начали играть, как планировали", — приводит слова Байсуфинова пресс-служба УАФ.

Видео голов и обзор матча Казахстан — Украина можно посмотреть на Football.ua.