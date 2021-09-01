ЧМ-2022. Отбор

Форвард "сине-желтых" поделился своими эмоциями после дебюта в футболке национальной команды.

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал ничейный результат в поединке четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

Для Даниила это был дебютный матч в футболке сборной, в котором он отметился голом.

"Дебют? Конечно, сегодня мы хотели добыть три очка. Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира против Нигерии. Говорил мне, что нужно выходить и забивать.

Потеря концентрации или усталость в концовке игры? Честно говоря, не могу сказать — это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится и уже в следующем матче будем внимательнее играть в обороне.

Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше", — сказал Сикан в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Видео голов и обзор матча Казахстан — Украина можно посмотреть на Football.ua.