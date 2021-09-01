ЧМ-2022. Отбор

Выберите лучшего футболиста отборочной встречи ЧМ-2022.

Сборная Украины во второй раз сенсационно потеряла очки в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против сборной Казахстана (2:2). В составе нашей команды голами отметились Роман Яремчук и Даниил Сикан.

Предлагаем выбрать вам лучшего футболиста в составе сборной Украины в данном противостоянии.

Видео голов и обзор матча Казахстан — Украина можно посмотреть на Football.ua.

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