ЧМ-2022. Отбор
Выберите лучшего футболиста отборочной встречи ЧМ-2022.
Казахстан - Украина, УАФ
01 сентября 2021, 19:59
Сборная Украины во второй раз сенсационно потеряла очки в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против сборной Казахстана (2:2). В составе нашей команды голами отметились Роман Яремчук и Даниил Сикан.
Предлагаем выбрать вам лучшего футболиста в составе сборной Украины в данном противостоянии.
Видео голов и обзор матча Казахстан — Украина можно посмотреть на Football.ua.
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