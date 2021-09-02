ЧМ-2022. Отбор

Тем не менее, из-за перебора желтых игру с французами пропустит Александр Зинченко.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко сможет принять участие в поединке пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против национальной команды Франции.

Ранее на официальном сайте УАФ была информация о том, что защитник Динамо находится под угрозой дисквалификации и в случае получения желтой карточки в матче против Казахстана, он бы пропускал матч с французами.

В начале второго тайма матча с Казахстаном Миколенко получил желтую карточку и все сообщили о том, что он пропустит игру с Францией.

Однако на сегодняшний день, УАФ удалила со своего сайта информацию про угрозу дисквалификации Миколенко, что означает, что он сможет сыграть против Франции.

Также отметим, что предстоящую встречу пропустит Александр Зинченко, который получил вторую желтую карточку в матчах отбора ЧМ-2022.

Напомним, матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.