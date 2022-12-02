ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходитиме у Катарі.

У вирішальному матчі групи G збірна Сербії вже сьогодні зіграє проти швейцарців. Для проходу далі сербам потрібно перемагати, тоді як “нейтралів” може влаштувати й нічия. Parimatch Ukraine віддає невелику перевагу у дуелі збірної Сербії та дає на її перемогу коефіцієнт 2,65. До сьогоднішнього дня серби та швейцарці зіграли лише один очний матч – і він став причиною міжнародного скандалу.

Витоки цього скандалу сягають початку дев'яностих, коли війни на території колишньої Югославії стали причиною масштабних міграцій. Важко в таких випадках утриматися від екстраполяції, але косовські албанці зараз становлять близько 3% населення Швейцарії. Один із них, Джердан Шакірі, розповідав:

“Я ніколи не забуду, що народився у Косові. Це дуже бідна країна, де мало роботи і грошей. У моєї родини майже нічого не було. Дім мого дядька спалили. Наш залишився цілим, але його пограбували — щось украли, щось зламали чи розбили. Я радий, що ми знайшли у Швейцарії безпечне місце, де можемо мирно жити.

Жити у Швейцарії було непросто. Мій тато не знав мови і тому спочатку працював мийником посуду у ресторані, потім будував дороги. Мама була прибиральницею в офісній будівлі, ми з братом допомагали їй мити вікна. Жити у Швейцарії й так дорого, а ми мали відправляти гроші родичам, які залишилися в Косові”.

Футбол – у принципі країна бідних, і для збірної Швейцарії косовари в якийсь момент почали означати набагато більше, ніж 3%. Хтось, як Шакірі чи Бехрамі, у дитячому віці поїхали з території Югославії до Швейцарії, хтось, як Джака, вже народився у Базелі – але суті це не змінює. Для людей, які були змушені все кинути та переїхати, футбол став соціальним ліфтом – як стає для багатьох африканських мігрантів у Франції, турецьких у Німеччині тощо.

При цьому подібні косоварсько-албанські швейцарці пам'ятають про своє коріння. Бехрамі витатуював на своєму тілі контур Косово; Шакірі виходив на матч у бутсах, на одній із яких був прапор Швейцарії, а на іншій – косовський прапор.

Навіть головний тренер “нейтралів” на чемпіонаті світу-2018 був таким мігрантом. Щоправда, боснієць Владимир Петкович поїхав із Сараєва до Швейцарії 1987-го року, коли Югославія просто тихо стагнувала, але ще не воювала. Його візаві на чемпіонаті світу, Младен Крстаїч, теж залишив територію Боснії, але в інший бік і з інших причин. Серби становили 15% боснійського міста Зениця – і 1992-го 18-річному Крстаїчу довелося бігти до Белграда, щоб не стати жертвою етнічної чистки...

Дуже важливо не забути, де проходила гра. Зустріч швейцарців та сербів приймав Калінінград – і зрозуміло, на чиїй стороні були симпатії місцевих жителів. У день гри біля головного православного собору Христа Спасителя у Калінінграді розтягнули російсько-сербський прапор із написом «Одні кольори — одна віра», а на веранді кафе в центрі міста висів сербський прапор зі словами «Ми росіян не кинемо». Протягом матчу та після нього серби ображали косоварів та демонстрували їм непристойні жести.

Футбольний матч, якщо він когось ще цікавить, був виграний швейцарцями завдяки більшій глибині складу – і, мабуть, через кращу тактичну вишколеність Петковича. Перший тайм Сербія виграла за явною перевагою – і вела до перерви 1:0 багато в чому завдяки фірмовим сейвам Зоммера – але у перерві тренер “нейтралів” замінив форварда Сеферовича на мобільнішого Гаврановича. Він і віддав гольову передачу на переможний гол – а ще на початку першого тайму Джака закінчив чудову віялову атаку команди класним сильним ударом. Ну й Костiч чотири роки тому, звичайно, не був такою зіркою, але його заміна на Льяїча виглядає відверто дурною.

І Джака, і Шакірі після голів демонстрували руками орла – символ незалежної Албанії, головного ворога Сербії під час балканських воєн. Після матчу Шакірі просто назвав свій жест “емоціями”, а ось Джака розкрився:

«Для мене це особлива гра. Ця перемога – для всіх моїх друзів та родичів, які завжди підтримували мене. Моє святкування – це не сигнал супернику. Цей жест для людей, які завжди зі мною, хто ніколи мене не підводив. Для моєї батьківщини, де народилися мої батьки. Це чисті емоції».

Після гри лідерам швейцарської збірної загрожувала двоматчева дискваліфікація за політичні жести. Але Шакірі й Джака відбулися невеликими штрафами – сербська федерація футболу заплатила за неспортивну поведінку своїх фанів навіть більше. Подія поширилася і за межі футбольних пабліків: наприклад, вже дуже скоро у своєму Instagram Граніта та Джердана підтримала співачка Дуа Ліпа, яка також має косоварське коріння.

Швейцарія вийшла до плей-офф ЧС, де на стадії 1/8 вилетіла від шведів. Серби посіли третє місце у групі.

Віталій Пасічний, Football.ua