Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua обирає ідеальний склад національної команди.

Національна збірна України перебуває за два кроки до першого за останніх двадцять років потрапляння до фінальної частини чемпіонату світу. Або ж за певну кількість кроків від того, щоб продовжити свою невтішну серію спроб відібратись на світову першість — тут уже вболівальники можуть обирати точку зору на свій смак.

Перший із суперників на цьому шляху — Швеція, тоді як на інших потенційних опонентів навіть не дивимось, бо без перемоги в іспанській Валенсії над командою Грема Поттера в цьому не буде жодного сенсу. Такої ж самої думки дотримуватимуться й наші опоненти, тож очікуємо на надзвичайно важке та відповідальне протистояння, перед яким у суперників явно краще справи з кадровими резервами.

Отже, напередодні надважливої зустрічі проти Швеції ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад збірної України і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський, Едуард Сарапій (усі — Полісся Житомир)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина)

Нападники: Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ).

Критичні кадрові втрати в кожній ланці супроводжуються ще й такими суперечливими рішеннями тренерського штабу, як, наприклад, відсутність виклику для Володимира Бражка, який навряд чи б став на заваді в опорній зоні. При цьому Сергію Реброву доведеться обирати наше позиціонування в цій зустрічі — закритись у щільному захисті та віддати суперникам м’яч, або ж намагатись нав’язувати власний атакувальний футбол. Від цього буде залежати все — у тому числі, і вибір тактичної схеми, де ми можемо побачити класичний варіант із чотирма гравцями оборони, або ж вишукуватись у формації з трьома центральними захисниками.

ВОРОТАР

Капітан мадридського Реала Андрій Лунін пропускатиме й цей збір, але це не викликає подиву — принаймні троє його конкурентів мають стабільну ігрову практику, а не півтора матчі за сезон, нехай і в "королівському" клубі. Анатолій Трубін при цьому вирішував до певного часу завдання й на найвищому рівні, але той-таки Реал його Бенфіку зупинив у Лізі чемпіонів УЄФА з другої спроби. І навряд чи загалом консервативний Ребров виявить бажання змінювати голкіпера, який відіграв до цього весь відбірковий цикл на стабільно високому рівні.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Одна з проблемних позиці. Дискваліфікація Юхима Коноплі викреслила його із заявки на гру проти Швеції, але в таборі захисник Шахтаря присутній, тож, якщо вдасться вийти до фіналу кваліфікації, у тренерського штабу буде трохи легше з вибором. І насправді залишається за таких умов не надто й багато варіантів: Олександр Тимчик на тлі тривалого відновлення після травми, або ж Богдан Михайліченко, якого Руслан Ротань бачить у Поліссі в цій ролі, а от чи бачить Ребров те саме — невідомо. Опція з Валерієм Бондарем у цій ролі також наявна, але це вже дуже й дуже крайні випадок.

Вибір Football.ua: Олександр Тимчик

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

Напівпроблемна позиція. Бо є Ілля Забарний, і як би в нього не складались справи в Парі Сен-Жермен, для нашої збірної це все одно гравець топ-рівня, а от виліт через травму Миколи Матвієнка змушує замислитись над другим центральним захисником. Навіть Тарас Михавко й Арсеній Батагов, які б за таких умов могли отримати рідкісні шанси себе проявити на високому рівні, і ті отримали пошкодження.

А отже залишились ми з тим-таки Валерієм Бондарем, Олександром Сватком, який невідомо в яких кондиціях приїхав із МЛС, потенційним дебютантом Едуардом Сарапієм, але той хоча б має стабільну ігрову практику, а також Віталієм Миколенком, якщо вже починати щось вигадувати та будувати плани щодо гри в три центральних захисники.

Вибір Football.ua: Ілля Забарний, Валерій Бондар.

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Є опції на цій позиції, але якщо є Віталій Миколенко, якого не турбують травми, то вибору в тренерського штабу фактично немає. Дебют Бориса Крушинського чи рідкісна поява Богдана Михайліченка в такий момент навіть не розглядаються.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Той самий момент, коли настає розуміння просто факту — за умов дискваліфікації Руслана Маліновського на гру проти Швеції вибір опорників для збірної України надзвичайно скромний, і раніше вже згаданий виклик Володимира Бражка був би цілком доречним.

У підсумку, залишаємось із єдиною опцією "чистого" гравця на цій позиції, Івана Калюжного, а також центральних півзахисників, які за потреби можуть розташовуватись трохи нижче, у особі Олега Очеретька, Миколи Шапаренка та Єгора Ярмолюка. І тут уже багато вирішуватиме вибір тактичної схеми від тренерського штабу.

Вибір Football.ua: Іван Калюжний

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

Відповідно вибір опорного/опорних півзахисників буде впливати й на позиції в центрі поля, де можемо додати до переліку кадрів Георгія Судакова та Олександра Піхальонка в якості більш атакувальних опцій. Перший при цьому мав проблеми із спиною останнім часом у Бенфіці, тож не відзначався частими появами на полі, а от другий уже на повну користується попитом із боку Ігоря Костюка в Динамо, де встиг стати ключовим футболістом центру поля. При цьому уявити нинішню збірну без невтомного Єгора Ярмолюка також дуже важко.

Вибір Football.ua: Єгор Ярмолюк та Георгій Судаков.

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Також позиція, де у випадку готовності "основного" гравця потреби в ротації фактично немає. І Віктор Циганков підходить до протистоянь на рівні збірних у надзвичайно гарній формі під час останніх виступів за каталонську Жирону, де встиг стати визначальним футболістом. Назар Волошин та Олександр Зубков у такому випадку є просто опціями для заміни. Лише дай Боже, щоб травми оминули Віктора стороною.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков.

ЛІВИЙ ВІНГЕР

Дива не сталось, і Михайла Мудрика не повернули з дискваліфікаційного забуття цієї зими, тож на лівому фланзі атаки в нас усе так само панує невизначеність. Варіант із Георгієм Судаковим цього разу розглядати якось не доводиться, бо важко уявити, як гравець на тлі відновлення від пошкоджень буде виконувати шалений обсяг роботи на швидкості, тож опції Назара Волошина та Олександра Зубкова є ключовими. І є передчуття, що Ребров у відповідальний момент віддаватиме перевагу досвіду.

Вибір Football.ua: Олександр Зубков

ФОРВАРД

Насправді цікава ситуація виникає на вістрі нашої атаки, де травмований Артем Довбик пропускає цей міжнародний цикл із перспективою взагалі не повернутись до завершення сезону, але його відсутність навряд чи хтось помітить. Бо є Владислав Ванат, який відзначається в складі кризової Жирони в Ла Лізі, а також є Роман Яремчук, для якого виклик до збірної тепер став не просто натхненням, а має цілком стале підґрунтя через прогрес українця в Ліоні.

А тут ще й очікуваний та жаданий багатьма експертами дебютний виклик мегасенсаційного бомбардира УПЛ Матвія Пономаренка стався, і є всі підстави вважати, що він може отримати свій ігровий час уже в матчі проти Швеції, бо Яремчук, на жаль, також прибув до табору збірної з певним пошкодженням. Утім, є бачення нашої гри з позиції швидких вертикальних атак, у яких Ванат добре зарекомендував себе ще часів виступів за Динамо.

Вибір Football.ua: Владислав Ванат

Тут просто не буде права на помилку, тож наразі є лише один матч — проти Швеції, від якого залежатиме для футбольної частини нашої країни все в цьому році. Очевидно, що розуміння цього факту є на всіх рівнях, тож і реакція залучених до гри осіб має бути відповідною. У будь-якому випадку, якось цей цикл роботи Сергія Реброва має завершитись, а ми в свою чергу отримаємо привід оцінити діяльність його тренерського штабу з огляду на час, якого насправді було чимало.

Вперед до перемоги! Слава Україні!