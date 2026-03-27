Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував вольову перемогу над Північною Ірландією та відзначив неймовірну підтримку домашніх трибун.

Збірна Італії здобула важливу перемогу над Північною Ірландією (2:0), забезпечивши собі путівку до фіналу. Матч у Бергамо виявився непростим для господарів, проте італійцям вдалося додати швидкості та переломити хід зустрічі після перерви.

Після гри головний тренер національної команди Дженнаро Гаттузо поділився емоціями, проаналізував виступ своїх підопічних та подякував уболівальникам за терпіння:

"Ми зіграли добре, хоча цей результат не був чимось наперед вирішеним. Спочатку ми самі собі ускладнили завдання і занадто повільно увійшли в гру. Але в другому таймі ми додали в темпі, і тепер ми у фіналі. Попереду важкий матч, тож нам необхідно належним чином відновитися", — заявив наставник.

Відповідаючи на питання про можливий тиск через гру на виїзді, наставник зазначив:

"Більше тиску далеко від дому? Інші теж його відчуватимуть. Давайте зараз просто насолодимося цим моментом, а вже відзавтра зосередимося на фіналі".

"Я хочу щиро подякувати публіці в Бергамо. Навіть під час складного першого тайму з трибун майже не було свисту — лише оплески. Дякую Бергамо та всім нашим фанатам", — резюмував фахівець.

Попереду у збірної Італії вирішальний фінальний поєдинок проти збірної Боснії та Герцеговини. Матч запланований на 31 березня, стартовий свисток о 21:45.