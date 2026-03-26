Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершились півфінальні матчі плейоф кваліфікації ЧС 2026.

Італія без проблем здолала Північну Ірландію з рахунком 2:0.

Незважаючи на повне домінування, довгий час підопічні Гаттузо не могли відкрити рахунок. Лише у другому таймі господарі поля змогли пробити воротаря суперника. На 56-й хвилині Тоналі влучним ударом відправив мʼяч у сітку. Згодом Кін подвоїв перевагу, знявши питання про переможця зустрічі.

У підсумку Італія перемагає та зустрінеться у фіналі плей-оф із переможцем пари Уельс — БіГ.

Італія - Північна Ірландія — 2:0

Голи: Тоналі 56, Кін 80

Данія знищила Північну Македонію (4:0).

Перший тайм був повністю за господарями, але відзначитися не вдалося. На початку другої 45-хвилинки Дамсгор розмочив рахунок. Після цього дублем відзначився Ісаксен. Нападник Лаціо протягом двох хвилин поклав два мʼячі. На заключних хвилинах Нергор добив суперника.

За підсумками 90 хвилин Данія впевнено перемогла та вийшла у фінал плей-оф кваліфікації. У вирішальному матчі вона зустрінеться з переможцем пари Чехія — Ірландія.

Данія - Північна Македонія 4:0

Голи: Дамсгор 49, Ісаксен 58,59 Нергор 75

Косово сенсаційно перестріляла Словаччину (4:3)

Справжній трилер розіграли команди у Братиславі. На початку зустрічі відзначилися господарі поля: Вальєнт уже на 6-й хвилині вивів свою команду вперед. Проте згодом Хаджа влучним ударом відновив паритет. Під завісу першої 45-хвилинки Гараслін знову зробив рахунок переважним для своєї країни.

У другому таймі гості змогли повністю перевернути гру. Аслані, Муслія та Хайрізі почергово відзначилися у воротах суперника. На останній хвилині гри підопічні Кальцони змогли відіграти один мʼяч, але на більше не вистачило часу.

У підсумку Косово виходить переможцем у цій парі та наближається до свого першого мундіалю. У фіналі плей-оф балканська команда зустрінеться з Туреччиною. Матч запланований на 31 березня о 21:45.

Словаччина - Косово 3:4

Голи: Вальєнт 6, Гараслін 45, Стрелец 90+4 — Ходжа 21, Асллані 47, Муслія 60, Хайрізі 73