Юліан підтвердив, що Джонатан Та та Ніко Шлоттербек стануть основним дуетом у центрі оборони "бундестім", витіснивши зі старту Антоніо Рюдігера.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн поділився інформацією про те, хто зіграє у центрі оборони в товариському матчі проти Швейцарії.

"У стартовому складі вийдуть Джонатан Та та Ніко Шлоттербек. Антоніо Рюдігер надзвичайно відданий своїй справі, незалежно від ролі. Безумовно, будуть ігри, в яких він гратиме з самого початку. Ми сподіваємося, що ніхто не отримає травм, але поки ці двоє залишаються у формі, так буде й надалі", — наводить слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Товариський матч між збірними Швейцарії та Німеччини відбудеться у п'ятницю, 27 березня. Початок протистояння запланований на 21:45.

Раніше повідомлялося, що Урбіг покинув розташування збірної Німеччини.