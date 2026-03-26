22-річний голкіпер мюнхенців зазнав травми правого коліна та достроково залишив табір Бундестім, що створює серйозні проблеми для клубу перед поновленням сезону.

Мюнхенська Баварія знову зіткнулася із серйозними кадровими проблемами на останньому рубежі. Голкіпер команди Йонас Урбіг був змушений достроково залишити тренувальний табір національної збірної Німеччини через пошкодження зв'язок правого коліна.

Для 22-річного футболіста це був дебютний виклик до головної команди країни. Тепер його місце у заявці Бундестім екстрено займе голкіпер Аугсбурга Фінн Дамен. І хоча шанси Урбіга отримати ігрові хвилини за збірну під час цієї міжнародної паузи були мінімальними, його травма стала справжнім ударом саме для клубних справ.

У Мюнхені знову лунають тривожні дзвінки щодо воротарської позиції. Після завершення перерви на матчі збірних тренерському штабу Баварії доведеться оперативно вирішувати, хто захищатиме ворота команди у найближчих поєдинках Бундесліги та Ліги чемпіонів.