Французькому тренеру не сподобалася подорож до Бостону.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про труднощі, з якими зіткнулася команда під час візиту до США для проведення товариських матчів із Бразилією та Колумбією.

"Під час прибуття ми провели неймовірну кількість часу в аеропорту, де нас перевіряли так, як я ніколи в житті не бачив.

Щодо температури, то у нас все добре. У нас є проблеми, про які я знав і які все ще існують, особливо щодо часу в дорозі. Той факт, що ми побували в Бостоні, є для нас важливою репетицією, бо ми гратимемо там на чемпіонаті світу.

Ми повинні звести до мінімуму різноманітні складності та адаптуватися. Цього літа буде додаткова спека, відновлення буде важливим. Ми адаптуємось і зробимо все можливе, щоб витрачати менше енергії на все, що відбувається поза полем", — заявив Дешам.