Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Напружений поєдинок закінчився тріумфом команди Грема Поттера, яка у півфіналі вибила українців.

Збірна Швеції у фіналі відбірного циклу ЧС-2026 здобула напружену перемогу над Польщею з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму зусиллями Ентоні Еланги, після чого на 33 хвилині поляки зрівняли його завдяки голу Ніколи Залевські. Проте ще до перерви шведи знову вийшли вперед – автором голу став Густаф Лагербільке.

На 55 хвилині поляки знову зрівняли рахунок завдяки голу Кароля Свідерські і здавалося, що матч дійде до додаткових таймів, проте на 88 хвилині Віктор Йокерес приніс перемогу підопічним Грема Поттера.

Таким чином Швеція вийшла на чемпіонат світу, який стане для неї 13 в історії збірної.

На груповому етапі ЧС-2026 Швеція зіграє проти Нідерландів, Японії та Тунісу.

Швеція — Польща 3:2

Голи: Еланга, 19, Лагербільке, 44, Йокерес, 88 — Залевські, 33, Свідерські, 55.

Швеція: Нордфельдт — Лінделеф, Старфельт, Лагербільке — Гудмундссон, Карлстрем (Зенелі, 69), Аярі (Сванберг, 90+2), Свенссон — Нюгрен (Лундгрен, 81), Еланга (Бергвалль, 69) — Йокерес.

Польща: Грабара — Ківьор, Беднарек, Вишневські — Залевські (Пйонтек, 90+2), Зелінські, Шиманські, Кеш (Гросіцкі, 90+1) — Камінські, Свідерські (Петушевські, 63) — Левандовські.

Попередження: Карлстрем, Бергвалль — Ківьор, Путешевські, Пйонтек.