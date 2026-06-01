Широка географія клубних представників.
01 червня 2026, 14:04
Національна збірна Еквадору офіційно представила заявку на чемпіонат світу-2026.
Тренерський штаб на чолі із Себастьяном Беккасесе включив до списку 26 футболістів, серед яких гравці АПЛ, Серії А, Ліги 1, Бундесліги, бельгійської Про-ліги та чемпіонатів обох Америк.
Воротарі:
Ернан Галіндес (Гуракан)
Мойсес Рамірес (Кіфісія)
Гонсало Вальє (ЛДУ Кіто)
Захисники:
Фелікс Торрес (Інтернасьйонал)
П'єро Інкап'є (Арсенал)
Хоель Ордоньєс (Брюгге)
Вільян Пачо (ПСЖ)
Первіс Еступіньян (Мілан)
Анхело Пресіадо (Атлетіко Мінейро)
Джексон Поросо (Тіхуана)
Півзахисники:
Хорді Альсівар (Індепендьєнте дель Вальє)
Деніль Кастільйо (Мідтьюлланн)
Джон Єбоа (Венеція)
Кендрі Паес (Рівер Плейт)
Алан Мінда (Атлетіко Мінейро)
Педро Віте (УНАМ Пумас)
Гонсало Плата (Фламенго)
Алан Франко (Атлетіко Мінейро)
Мойсес Кайседо (Челсі)
Яймар Медіна (Генк)
Нападники:
Кевін Родрігес (Юніон Сент-Жілуаз)
Еннер Валенсія (Пачука)
Ентоні Валенсія (Антверпен)
Хорді Кайседо (Хуракан)
Нільсон Ангуло (Сандерленд)
Джеремі Аревало (Штутгарт)
Збірна Еквадору виступатиме в групі E у складі Німеччини, Кот-д’Івуару, Кюрасао.