Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Представник Азії назвав свій склад з 26 гравців на головний турнір року.

Головний тренер збірної Іраку визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Іраку.

До фінального списку навіть потрапив представник Серії А та Ередивізі. Окрім цього є гравці з чемпіонату Польщі, Чехії, Кіпру, Норвегії.

Склад збірної Іраку на ЧС-2026:

Воротарі: Джалал Хассан (Аль-Завра), Фахад Таліб (Аль-Талаба), Ахмед Басіль (Аль-Шорта).



Захисники: Ребін Сулака (Порт), Манаф Юніс (Аль-Шорта), Мерхас Доскі (Вікторія Пльзень), Хусейн Алі (Погонь Щецин), Заїд Тахсін (Пахтакор), Франс Путрос (Персіб Бандунг), Ахмед Ях'я (Аль-Шорта), Мустафа Саадун (Аль-Шорта), Акам Хашим (Аль-Завра).

Півзахисники: Ібрагім Баєш (Аль-Дхафра), Амір Аль-Аммарі (Краковія), Алі Джасім (Аль-Наджма), Юссеф Амін (АЕК Ларнака), Зідан Ікбал (Утрехт), Марко Фарджі (Венеція), Кевін Якоб (АГФ), Аймар Шер (Сарпсборг 08), Заїд Ісмаїл (Аль-Талаба), Ахмед Касем (Нешвілл).

Нападники: Аймен Хусейн (Аль-Карма), Моханад Алі (Дібба), Алі Аль-Хамаді (Лутон Таун), Алі Юсіф (Аль-Талаба).

В групі збірна Іраку зіграє проти Франції, Сенегала та Норвегії.

Нагадаємо, п’ять гравців збірної Іраку не отримали візи до США перед ЧС-2026.