Представник Азії назвав свій склад з 26 гравців на головний турнір року.
Збірна Іраку, getty images
01 червня 2026, 14:45
Головний тренер збірної Іраку визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Іраку.
До фінального списку навіть потрапив представник Серії А та Ередивізі. Окрім цього є гравці з чемпіонату Польщі, Чехії, Кіпру, Норвегії.
Склад збірної Іраку на ЧС-2026:
Воротарі: Джалал Хассан (Аль-Завра), Фахад Таліб (Аль-Талаба), Ахмед Басіль (Аль-Шорта).
Захисники: Ребін Сулака (Порт), Манаф Юніс (Аль-Шорта), Мерхас Доскі (Вікторія Пльзень), Хусейн Алі (Погонь Щецин), Заїд Тахсін (Пахтакор), Франс Путрос (Персіб Бандунг), Ахмед Ях'я (Аль-Шорта), Мустафа Саадун (Аль-Шорта), Акам Хашим (Аль-Завра).
Півзахисники: Ібрагім Баєш (Аль-Дхафра), Амір Аль-Аммарі (Краковія), Алі Джасім (Аль-Наджма), Юссеф Амін (АЕК Ларнака), Зідан Ікбал (Утрехт), Марко Фарджі (Венеція), Кевін Якоб (АГФ), Аймар Шер (Сарпсборг 08), Заїд Ісмаїл (Аль-Талаба), Ахмед Касем (Нешвілл).
Нападники: Аймен Хусейн (Аль-Карма), Моханад Алі (Дібба), Алі Аль-Хамаді (Лутон Таун), Алі Юсіф (Аль-Талаба).
В групі збірна Іраку зіграє проти Франції, Сенегала та Норвегії.
Нагадаємо, п’ять гравців збірної Іраку не отримали візи до США перед ЧС-2026.