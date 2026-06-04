Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідером рейтингу є вінгер Барселони Ламін Ямаль.

Телеканал ESPN опублікував список найкращих футболістів до 21 року, які візьмуть участь у майбутньому ЧС-2026.

Перше місце рейтингу посів вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль. За ним у топ-3 йдуть півзахисник Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер та хавбек ПСЖ і збірної Португалії Жуан Невеш.

Топ-10 молодих гравців ЧС-2026 за версією ESPN:

1. Ламін Ямаль (18 років, Іспанія, Барселона).

2. Арда Гюлер (21 рік, Туреччина, Реал).

3. Жуан Невеш (21, Португалія, ПСЖ).

4. Пау Кубарсі (19 років, Іспанія, Барселона).

5. Ніко Пас (21 рік, Аргентина, Комо).

6. Дезіре Дуе (21 рік, Франція, ПСЖ).

7. Кенан Їлдиз (21 рік, Туреччина, Ювентус).

8. Варрен Заїр-Емері (20 років, Франція, ПСЖ).

9. Ленарт Карл (18 років, Німеччина, Баварія).

10. Ян Діоманде (19 років, Кот-д'Івуар, РБ Лейпциг).

Нагадаємо, на ЧС-2026, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці, візьмуть участь 48 збірних.