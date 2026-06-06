Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На свій перший мундіаль юнак чекатиме ще чотири роки.

Німецький атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Леннарт Карл лише влітку минулого року повноцінно долучився до лав "дорослої" команди, проте вже в першому ж сезоні Бундесліги зумів стати чи не найбільшим її відкриттям.

Після цього не дивно, що 18-річного виконавця запросив до лав національної збірної тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманном.

Однак менш ніж за тиждень до початку турніру надійшла прикра звістка безпосередньо з табору "Бундестім" у Чикаго.

Карл зазнав пошкодження під час останнього тренування напередодні, а МРТ показав розрив м’язових волокон.

Рішення щодо остаточного лікування ще не ухвалено, проте участь гравця на мундіалі більше не розглядається.

У цьому сезоні на рахунку німця 40 матчів (1984 хвилини), дев’ять голів та вісім асистів.