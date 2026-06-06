На свій перший мундіаль юнак чекатиме ще чотири роки.
Леннарт Карл, Getty Images
06 червня 2026, 07:40
Німецький атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Леннарт Карл лише влітку минулого року повноцінно долучився до лав "дорослої" команди, проте вже в першому ж сезоні Бундесліги зумів стати чи не найбільшим її відкриттям.
Після цього не дивно, що 18-річного виконавця запросив до лав національної збірної тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманном.
Однак менш ніж за тиждень до початку турніру надійшла прикра звістка безпосередньо з табору "Бундестім" у Чикаго.
Карл зазнав пошкодження під час останнього тренування напередодні, а МРТ показав розрив м’язових волокон.
Рішення щодо остаточного лікування ще не ухвалено, проте участь гравця на мундіалі більше не розглядається.
У цьому сезоні на рахунку німця 40 матчів (1984 хвилини), дев’ять голів та вісім асистів.