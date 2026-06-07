Новий контракт розрахований до літа 2028 року.
Владімір Петкович, x.com/LesVerts
07 червня 2026, 21:18
Алжирська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з головним тренером збірної Владіміром Петковичем.
Нова угода з 62-річним швейцарцем розрахована до літа 2028 року.
Петкович очолив Алжир у лютому 2024 року, після чого національна команда впевнено кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року та дійшла до 1/4 фіналу Кубка африканських націй.
У своєму останньому матчі Алжир обіграв Нідерланди (1:0) у товариському матчі. Наступна гра пройде проти Болівії – 10 червня.
Нагадаємо, на ЧС-2026 Алжир зіграє проти Аргентини, Йорданії та Австрії.