Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Новий контракт розрахований до літа 2028 року.

Алжирська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з головним тренером збірної Владіміром Петковичем.

Нова угода з 62-річним швейцарцем розрахована до літа 2028 року.

Петкович очолив Алжир у лютому 2024 року, після чого національна команда впевнено кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року та дійшла до 1/4 фіналу Кубка африканських націй.

У своєму останньому матчі Алжир обіграв Нідерланди (1:0) у товариському матчі. Наступна гра пройде проти Болівії – 10 червня.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Алжир зіграє проти Аргентини, Йорданії та Австрії.