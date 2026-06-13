Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 13 червня та розпочнеться о 22:00.

Катар та Швейцарія розпочнуть свої виступи на чемпіонаті світу 2026 року матчем, який пройде у Санта-Кларі. Ці дві збірні, які мають вперше зустрітися в офіційному матчі, виступають у групі B разом з Канадою та Боснією і Герцеговиною.

КАТАР — ШВЕЙЦАРІЯ

СУБОТА, 13 ЧЕРВНЯ, 22:00 ▪️ ЛІВАЙС СТЕДІУМ, САН-ФРАНЦИСКО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЇД МАРТІНЕС (ГОНДУРАС) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Катар бере участь у фінальній частині чемпіонатів світу вдруге в історії, і вперше після того, як у 2022 році приймав домашній мундіаль, де вибув на груповому етапі.

"Бордові" забезпечили собі місце у літньому турнірі, здобувши перемогу над ОАЕ (2:1) у жовтні минулого року. З того часу катарці провели шість матчів, не зумівши здобути жодної перемоги, включаючи поразку від Ірландії (0:1) у товариському матчі наприкінці травня.

Насамкінець команда Хулена Лопетегі зіграла внічию з Сальвадором (1:1) в останньому товариському матчі, тож їхня підготовка була не найкращою, що може позначитися на діях гравців на старті турніру.

Група B виглядає неймовірно відкритою, і перемога у першому матчі може вивести Катар у відмінне становище для першого в історії виходу до плейоф чемпіонату світу, особливо враховуючи, що третє місце також потенційно може принести місце у плейоф.

Раніше Катар зустрічався зі Швейцарією лише одного разу, коли здобув перемогу з рахунком 1:0 у товариському матчі у 2018 році.

Швейцарія тим часом регулярно виходить у фінальну частину чемпіонатів світу. Це буде їхня 13 участь у цьому турнірі, і кожен із трьох останніх мундіалів закінчувався на стадії 1/8 фіналу, тому виліт на груповому етапі був би провалом, особливо в такій групі.

Найкращі результати збірної були досягнуті у 1934, 1938 та 1954 роках, коли вона доходила до чвертьфіналів, а з 2010 року вона жодного разу не вибувала на груповому етапі, що ще раз наголошує на стабільності "червоних хрестоносців".

Команда Мурата Якіна підходить до цього матчу після нічиї з Австралією (1:1) в останньому товариському матчі, а також перемоги над Йорданією (4:1) наприкінці травня.

Швейцарія програла лише один із останніх 14 матчів – це було проти Німеччини (3:4). В результаті підопічні Якіна підходять до турніру у чудовій формі та прагнутимуть здобути перемогу для вдалого старту та продовження своєї серії виходів у плейоф.

На сайті 👑 betking на перемогу Катара можна поставити з коефіцієнтом 16.00, тоді як потенційний успіх Швейцарії оцінюється показником 1.22. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.50.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Катар: Абунада — Аль-Уї, Хухі, Мігел, Аль-Амін — Будіаф, Фатхі, Габер — Жуніор, Афіф, Алі.

Швейцарія: Кобель — Родрігес, Аканджі, Ельведі, Відмер — Джака, Фройлер — Манзамбі, Ебішер, Ндоє — Амдуні.

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