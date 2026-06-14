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Збірна Нідерландів упевнено пройшла європейський відбір, не зазнавши жодної поразки у своїй групі. Команда Рональда Кумана набрала 20 очок із 24 можливих, пропустивши лише чотири м'ячі у восьми матчах. Помаранчеві вкотре продемонстрували баланс між видовищною атакою та організованою обороною, а повернення до строю найкращого бомбардира в історії національної команди Мемфіса Депая лише додає оптимізму вболівальникам. Лідерами нинішнього покоління залишаються Вірджил ван Дейк, Френкі де Йонг та Коді Гакпо, які мають вести команду до омріяного першого титулу чемпіонів світу.

Втім, підготовка до мундіалю залишила неоднозначні враження. Поразка від Алжиру та непроста перемога над Узбекистаном викликали певне занепокоєння серед уболівальників. Водночас якість гри далеко не завжди відповідала результатам: Нідерланди створювали достатньо моментів, але підводила реалізація. Куман продовжує будувати сучасну версію знаменитого "тотального футболу", де мобільність, швидкість переходів та універсалізм гравців мають стати головною зброєю проти будь-якого суперника. Але кадрові втрати важливих гравців, зокрема де Лігта, Юррієна Тімбера та Хаві Сімонса, — серйозний удар.

Японія ж підходить до турніру в статусі однієї з найнебезпечніших "темних конячок". "Сині самураї" стали однією з перших команд, які гарантували собі участь на чемпіонаті світу, впевнено пройшовши складний азійський відбір. Команда Хадзіме Моріясу вже давно перестала бути колективом, який просто мріє про вихід із групи. Восьма поспіль участь у мундіалі та успіхи останніх років свідчать про те, що японці готові замахнутися на найкращий результат у своїй історії.

Особливої уваги заслуговує нинішнє покоління японських футболістів. Такефуса Кубо, Ріцу Доан, Дайчі Камада, Ао Танака та Аясе Уеда виступають у провідних європейських чемпіонатах і чудово знайомі з футболом найвищого рівня. Навіть втрата через травму одного з головних талантів країни Каору Мітоми не зламала структуру команди. Моріясу побудував колектив, який компенсує індивідуальні втрати зразковою організацією, дисципліною та блискавичними контратаками. До того ж японці підходять до турніру на хвилі впевненості після низки гучних результатів у товариських матчах проти сильних суперників.

Очікується надзвичайно тактичний та інтенсивний поєдинок. Нідерланди прагнутимуть контролювати м'яч і нав'язувати власний темп через Френкі де Йонга та Раяна Гравенберха, тоді як Японія зробить ставку на компактність, пресинг і швидкі випади через Кубо та Доана. Однією з ключових дуелей стане боротьба у центрі поля між де Йонгом та капітаном японців Ватару Ендо. З огляду на силу обох збірних та значення стартового матчу, вболівальників цілком може чекати одна з найяскравіших зустрічей першого туру чемпіонату світу.