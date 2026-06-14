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Кот-д’Івуар повертається на чемпіонат світу вперше з 2014 року. Після двох пропущених мундіалів "слони" приїхали до США вже зовсім іншою командою — молодшою, швидшою та більш збалансованою. Під керівництвом Емерса Фае збірна стала значно надійнішою в обороні, що підтверджує і вражаюча кваліфікаційна кампанія: жодного пропущеного м’яча у десяти матчах африканського відбору. Перемога на Кубку африканських націй-2023 стала відправною точкою для нового успішного циклу, а нинішній склад виглядає одним із найталановитіших за останні роки.

Ще більше оптимізму додають результати останніх контрольних матчів. У червні івуарійці сенсаційно переграли Францію (2:1), а раніше впевнено впоралися з Південною Кореєю (4:0) та Шотландією (1:0). Лідерами команди залишаються Франк Кесс'є та Секо Фофана, які забезпечують баланс у центрі поля, тоді як Амад Діалло, Евенн Гессан та Ян Діоманде відповідають за креатив і швидкість попереду. Саме універсальність атакувальної лінії вважається головною зброєю Слонів на цьому турнірі.

Еквадор підходить до мундіалю в статусі однієї з найміцніших команд у захисті серед усіх учасників турніру. У південноамериканському відборі команда Себастьяна Беккасесе пропустила лише п’ять м’ячів у 18 матчах і фінішувала другою, поступившись лише чинному чемпіону світу Аргентині. Основою успіху стала фантастична гра оборонної лінії, де сяють зірки європейського футболу Вільян Пачо та П'єро Інкап'є. Не менш важливу роль виконує Мойсес Кайседо, який вже давно входить до числа найкращих центральних півзахисників світу.

"Ла Трі" також демонструє чудову серію результатів напередодні чемпіонату світу. У червні еквадорці розгромили Гватемалу (3:0), перед тим перемогли Саудівську Аравію (2:1), а навесні зіграли внічию з Нідерландами та Марокко. Команда не програє вже тривалий час і заслужено вважається одним із головних претендентів на статус "темної конячки" турніру. Особливі надії покладаються на досвідченого Еннера Валенсію, який навіть у 36 років залишається головною ударною силою збірної, а також на молодих лідерів Гонсало Плату та Нільсона Ангуло.

Очікується надзвичайно напружене та тактично складне протистояння. Обидві збірні роблять ставку на дисципліну в обороні, тому великої кількості моментів чекати не варто. Ключовою може стати боротьба в центрі поля між Кесс'є та Кайседо, а також ефективність швидких флангових атак. Кот-д’Івуар має більше вибухової індивідуальної майстерності попереду, тоді як Еквадор може похвалитися чи не найкращою обороною серед команд другого ешелону фаворитів. Саме тому цей матч цілком може стати справжньою шаховою партією, де все вирішить один епізод — або ж не вирішить.