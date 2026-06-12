Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чемпіон світу вважає нинішній склад Ле Бле головним фаворитом Мундіалю.

Зірковий французький півзахисник Поль Погба зробив гучну заяву напередодні старту чемпіонату світу 2026 року. За його словами, нинішня національна збірна Франції за своїм кадровим потенціалом перевершує команду, яка тріумфувала на Мундіалі у 2018 році.

В ексклюзивному інтерв'ю для ESPN колишній гравець Манчестер Юнайтед, який нині виступає за Монако, висловив упевненість, що Франція зможе повернути собі кубок після прикрої поразки від Аргентини у фіналі 2022 року.

"Так, я думаю, що всі вважають їх фаворитами. Вони мусять ними бути, адже у них, мабуть, найкращі гравці у світі. Але, очевидно, самого лише таланту недостатньо для перемоги на чемпіонаті світу. На них чиниться великий тиск, і вони повинні підтримувати максимально високі стандарти", — зазначив Погба.

Нагадаємо, що саме Поль Погба забив третій гол у ворота Хорватії (4:2) у фіналі ЧС-2018, перервавши 20-річне очікування Франції на головний футбольний трофей.

З того чемпіонського складу в команді Дідьє Дешама залишилися такі зірки, як Кіліан Мбаппе, Нголо Канте та Усман Дембеле. Тепер їх доповнила нова потужна генерація талантів, зокрема Майкл Олісе, Раян Черкі та Вільям Саліба. Порівнюючи ці два покоління, Погба був категоричним:

"Як гравці, я вважаю, що вони кращі за нас. Звичайно, я сподіваюся, що це допоможе їм виграти Чемпіонат світу".

Окремо півзахисник зупинився на формі свого колишнього партнера по збірній Кіліана Мбаппе. Капітан французів готується до турніру після сезону в мадридському Реалі, що завершився для нього без командних трофеїв. Проте Погба рішуче відкинув критику на адресу нападника.

"Ви можете сказати, що у нього був трохи складний сезон. Але цей складний сезон став би найкращим в історії майже для будь-якого іншого нападника. Ось наскільки він хороший! Для нього забити 40 голів за рік — це вважається складним періодом. Я ж просто скажу, що для мене це зовсім непоганий результат", — наголосив Поль.

Погба також відкинув припущення, що на лідера атак зараз чиниться надмірний тиск. Навпаки, він вважає, що зірка Реала став лише сильнішим і досвідченішим: "Він найкращий нападник свого покоління. Крапка".